Mario Mola remporte de justesse le volet masculin du Triathlon de Montréal

Dans une course enlevante, l’Espagnol Mario Mola a remporté le volet masculin du Triathlon international de Montréal, septième étape des Séries mondiales de triathlon de l’ITU, dimanche après-midi.

À l’issue d’une chaude lutte durant le volet de la course à pied, Mola a eu le dessus sur le Norvégien Kristian Blummenfelt, qui s’était forgé une importante avance en tête.

L’Espagnol a complété 1,5 km à la nage, 40 km en vélo et 10 km à la course à pied en 1h47 : 46, tandis que Blummenfelt a terminé le parcours à 16 secondes de son adversaire.

L’Australien Jacob Birtwhistle (1h48 : 28) a lui aussi réussi à coiffer de justesse le Sud-Africain Richard Murray lors du dernier droit du parcours pour s’emparer du troisième rang.

Le Manitobain Tyler Mislawchuk a obtenu le meilleur résultat canadien en pointant au huitième échelon, grâce à un chrono de 1h49 : 26. Matthew Sharpe (19e) a inscrit le deuxième meilleur temps chez les représentants de l’unifolié.

À sa toute première participation à une course des Séries mondiales, le Portcartois Charles Paquet a causé une surprise en se taillant une place parmi le groupe de meneurs, composé de Blummenfelt, Andreas Schilling et Casper Stornes durant la portion à vélo. Plus lent lors de la course à pied, le jeune triathlonien de 21 ans a conclu au 29e rang.

Alors qu’il visait une performance du tonnerre en terre montréalaise, le Québécois Alexis Lepage n’a pas joué de chance lorsqu’il a été victime d’une crevaison lors de la portion à vélo. Il a pris le 37e rang, devant son compatriote John Rasmussen (40e).

Les triathloniens élites se retrouveront le 12 septembre lors de la huitième épreuve des Séries mondiales, présentée à Gold Coast, en Australie.