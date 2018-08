Soccer: l’Impact fait peu de cas du sort du Toronto FC

Ne comptez pas sur les membres de l’Impact de Montréal pour prendre ceux du Toronto FC en pitié.

L’Impact (10-13-3) disputera un autre match important samedi, quand il rendra visite au Toronto FC (6-12-6) pour sa survie dans la course aux éliminatoires.

« Nous, nous allons là-bas pour prendre des points et arriver dans les éliminatoires, ce qui est notre objectif cette saison, a rappelé le milieu de terrain de l’Impact Ignacio Piatti, plus tôt cette semaine. Avec [huit] matchs à faire, il faut aller à Toronto et gagner. Je sais que le Toronto FC est derrière nous, et il va vouloir gagner pour démontrer qu’il est meilleur. »

Champion de la MLS l’automne dernier, finaliste de la Ligue des Champions de la CONCACAF ce printemps et de nouveau vainqueur du Championnat canadien plus tôt en août, le Toronto FC se retrouve malgré tout à neuf points de l’Impact et du dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’association Est.

« Toronto a joué en finale de la CONCACAF et ils ont laissé le championnat MLS de côté, a mentionné Piatti en cherchant à expliquer les déboires de ses rivaux. Après, pour reprendre tout ça, c’est très difficile. Ils ont commencé à gagner quelques matchs, mais les autres équipes avaient déjà beaucoup de points d’avance. »

L’Impact pourrait donc porter un dur coup aux espoirs du TFC, ce qui ferait certainement plaisir aux membres du Bleu-blanc-noir. La motivation devrait cependant être la même dans le camp torontois alors qu’une victoire pourrait placer l’Impact en position précaire.

« Je me souviens qu’en 2014, nous n’avions pas connu une bonne saison, mais nous étions allés là-bas en fin de saison et avions obtenu un bon résultat (un nul de 1-1) qui leur avait fait mal, a raconté le gardien Evan Bush. C’est quelque chose dont vous retirez une certaine fierté. »