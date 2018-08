Räikkönen et Vettel se montrent à leur aise sur le circuit de Spa

Photo: Laszlo Balogh Associated Presse

Spa-Francorchamps — Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Belgique de Formule 1, offrant à Ferrari un encouragement supplémentaire puisque son coéquipier Sebastian Vettel avait été le plus rapide en matinée. Une troisième et dernière séance d’essais est prévue samedi avant les qualifications, où Vettel a besoin d’une solide performance pour faire pression sur l’actuel meneur au championnat, Lewis Hamilton. Räikkönen a devancé les Mercedes de Hamilton (à 0,168) et Valtteri Bottas (0,448). Max Verstappen a placé sa Red Bull au quatrième rang, devant Vettel lors d’un après-midi clément. Le Canadien Lance Stroll (Williams) n’a pu faire mieux que le 19e chrono en après-midi, à plus de trois secondes de Räikkönen. Il s’était classé 16e le matin.