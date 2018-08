Paquet reste serein en vue du triathlon de Montréal

Le Québécois Charles Paquet ne prévoit pas de se mettre de pression inutile sur les épaules lorsqu’il fera sa toute première entrée en scène en Séries mondiales, dimanche, à l’occasion du Triathlon international de Montréal.

À peine a-t-il soufflé ses 21 bougies que le Portcartois pourra déjà se mesurer aux meilleurs triathloniens du monde lors de la compétition qui prendra d’assaut le Vieux-Port de Montréal cette fin de semaine, pour une troisième année d’affilée.

Après avoir réalisé quelques bonnes performances lors de ses courses précédentes cette saison, Paquet, classé au 83e échelon mondial, a obtenu le feu vert en vue de la huitième étape des Séries mondiales.

« C’est mon premier départ en Séries mondiales, c’est un petit stress, mais c’est quelque chose qui me motive », a-t-il avoué jeudi lors d’une conférence de presse.

Samedi, un défi de taille se dressera sur son chemin lorsqu’il parcourra une distance olympique — soit 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course — pour la troisième fois de sa jeune carrière. « Je crois que c’est un parcours qui m’avantage », a dit Paquet.

Même s’il souhaite offrir une bonne performance aux partisans et à ses proches qui seront présents lors de l’événement, l’étudiant de l’Université Laval en administration des affaires est demeuré réaliste par rapport à ses objectifs.

« Je crois que le but sera vraiment de prendre de l’expérience et de m’amuser en fin de semaine, a-t-il affirmé. Je suis à la maison, ma famille sera présente. […] Au final, je vais donner tout ce que j’ai et ça devrait aller. »

« Il ne faut pas aller trop vite et sauter des étapes. Chaque chose en son temps », a-t-il ajouté.

Saine compétition

Lorsqu’il foulera pour la toute première fois le parcours montréalais, Paquet retrouvera un adversaire de taille en Alexis Lepage, qui est aussi son partenaire d’entraînement. Il ne compte toutefois pas rivaliser plus qu’il le faut avec son partenaire, mais plutôt utiliser sa présence à bon escient pour se pousser vers l’avant.

« Je n’aime pas penser que nous sommes l’un contre l’autre, sinon ce serait trop lourd, a-t-il déclaré. Je ne veux pas me comparer avec lui. Ce que j’essaie de faire, c’est plutôt d’utiliser ses qualités pour progresser, et je crois qu’il fait la même chose de son côté. »

Pour sa part, Alexis Lepage, qui en est à sa troisième participation à la compétition montréalaise, entrevoit la compétition d’un oeil bien différent cette année. Le Québécois âgé de 24 ans s’est donné pour objectif d’être à son plus haut niveau devant les partisans.

Après un bon départ en début de saison, en dépit d’une entorse à une cheville, les choses se sont corsées pour lui par la suite, à son retour des Jeux du Commonwealth ce printemps, où il a terminé au 13e échelon.

Classé au 29e rang l’an dernier, Lepage souhaite se qualifier en vue des Jeux olympiques de Tokyo, en 2020, alors que l’escale montréalaise de cette fin de semaine compte parmi les étapes clés en vue des qualifications.

Pour sa part, Charles Paquet vise plutôt une participation olympique aux Jeux de Paris en 2024.

La Québécoise Amélie Kretz, qui devait prendre part à la compétition du côté féminin, a été contrainte à l’abandon.