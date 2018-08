Le Canadien fait l’acquisition de Hunter Shinkaruk

Photo: Jeff McIntosh Archives La Presse canadienne

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition lundi de l’attaquant Hunter Shinkaruk des Flames de Calgary. En retour, le directeur général, Marc Bergevin, a cédé l’attaquant Kerby Rychel. Âgé de 23 ans et originaire de Calgary, Shinkaruk a passé la dernière campagne avec le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey, récoltant 32 points, dont 17 buts, en 63 matchs. Pour sa part, Rychel avait été acquis des Maple Leafs de Toronto à la fin du mois du février 2018. En quatre joutes avec le Canadien, il a inscrit un but et récolté deux points.