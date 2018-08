Raonic triomphe devant Shapovalov à Cincinnati

Milos Raonic n’avait pas l’intention de tomber dans le panneau deux fois face à Denis Shapovalov. La 29e raquette mondiale a pris sa revanche face à son jeune compatriote, l’emportant 7-6 (6), 6-4, jeudi, au tournoi de tennis de Cincinnati.

Après avoir patienté durant quatre heures et demie en raison de la pluie, Raonic a remporté le duel de troisième tour à son premier point de match lorsque le vétéran a montré un peu de finesse au filet. Le gagnant croisera le fer avec le vainqueur de l’affrontement entre le Serbe Novak Djokovic et le Bulgare Grigor Dimitrov, respectivement dixième et cinquième têtes de série.

Il s’agissait du deuxième face à face entre les deux Canadiens. Lors de leur seul autre affrontement, au Masters de Madrid sur terre battue, en mai dernier, Shapovalov l’a emporté en deux manches identiques de 6-4 dans un match de troisième ronde.

Photo: John Minchillo Associated Press

L’histoire s’est avérée différente sur la surface dure à Cincinnati. Raonic a utilisé sa surface préférée à son avantage. Le joueur de 27 ans, originaire de Thornhill en Ontario, a récolté douze as contre seulement deux pour Shapovalov.

La vedette montante de 19 ans a expliqué qu’il tentait de diversifier ses approches lors de ses retours de service, dans le but de mieux réagir face au puissant service de Raonic.

« C’est difficile dans des journées comme aujourd’hui, où il maîtrise son service — ce n’est pas facile de jouer contre lui. J’essayais simplement de faire quelques trucs », a-t-il mentionné.

« Aujourd’hui, je me suis rendu compte qu’il ne retournait pas bien du revers, alors j’ai tenté d’envoyer la balle de ce côté, et ç’a bien fonctionné en général. J’aurais peut-être pu le faire bouger davantage, mais il jouait très bien. »

Raonic a donné le ton au match en réussissant quelques balles de bris lors des premiers instants. Shapovalov a cependant résisté et a forcé la tenue d’un bris d’égalité, durant lequel il a bousillé une balle de manche.

« C’était un bon match. J’ai eu mes chances. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure d’en profiter », a ajouté Shapovalov.

Même si le 29e mondial a commis huit doubles fautes, il a toutefois été en mesure de servir douze as à Shapovalov contre deux seulement. Raonic a également remporté 85 % des échanges où il mettait sa première balle en jeu. Il est revenu en force au deuxième quart, notamment en brisant le service de Shapovalov dès le deuxième jeu pour finalement l’emporter.

Le mauvais temps est venu jouer les trouble-fête jeudi. Raonic et Shapovalov devaient faire les frais du premier match de la journée, à 11 h, sur le court central, mais ce n’est que vers 15 h 30 qu’ils ont pu amorcer ce deuxième affrontement, sur le court numéro 10.