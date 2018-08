L’Ontarien Derek Gillespie prend les commandes de la Coupe Canada

L’Ontarien Derek Gillespie a signé une carte de 63 (moins-9), jeudi, et a pris les commandes de la Coupe Canada.

Membre du circuit PGA Tour Latinoamérica, Gillespie a donné le ton à un véritable festival d’aigles et d’oiselets qui a vu 91 des compétiteurs jouer la normale ou mieux au club de golf Victoriaville. Il a égalé la marque du tournoi établie précédemment par Greg Machtaler, Oliver Tubb et Beon Yeong Lee, champion en titre de la Coupe Canada.

Gillespie devance par deux coups les Américains Alex Rainville et Cristobal Del Solar et les Ontariens Luke Moser et Russell Budd.

Plusieurs Québécois ont connu une bonne première journée. Tim Alarie et Marc-Étienne Bussières partagent le sixième rang avec trois autres golfeurs à 66. Vincent Blanchette, Max Gilbert, Yohann Benson et Francis Rouillier, qui vient de réintégrer les rangs amateurs, sont ex aequo au 11e échelon à 67. Ils devancent par un coup Iannick Lamarre, Billy Houle, Pascal Beaumier et Serge Thivierge.

Gillespie a entrepris sa ronde au 10e trou. Après un premier neuf de 31, ponctué d’un aigle au 13e, il y est allé de cinq oiselets de suite entre le troisième et le septième trou avant de conclure avec son unique boguey de la journée au dernier trou.

Gillespie a notamment tiré avantage des six trous à normale cinq sur lesquels il a retranché six coups en atteignant cinq de ceux-ci en deux coups.

Au total, la ronde initiale a donné lieu à 22 aigles et 606 oiselets.