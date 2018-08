Impact de Montréal: Nick DePuy au ballottage

L’Impact de Montréal a soumis le nom de l’attaquant Nick DePuy au ballottage. L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi. Choix de premier tour de l’Impact en 2017, 19e au total, DePuy a pris part à cinq matchs, dont un comme partant, et a accumulé 128 minutes de jeu en 2017. Il n’a pas été utilisé cette saison. L’Américain âgé de 23 ans avait été prêté au BK Fremad Amager, en deuxième division danoise, cet hiver et il a disputé six matchs avec cette formation.