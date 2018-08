Tennis: la refonte de la Coupe Davis approuvée

Le tournoi de tennis de la Coupe Davis fera l’objet d’une refonte en profondeur dans l’espoir de raviver un événement qui a perdu une partie de son lustre. À compter de 2019, l’issue du plus grand événement par équipe du tennis masculin sera déterminée au terme d’un tournoi de fin de saison réunissant dix-huit nations. Pour la première année, le tournoi final se tiendra à Madrid, en Espagne, ou à Lille, en France, du 18 au 24 novembre. En agissant de la sorte, la Fédération internationale de tennis (ITF) croit que cet événement deviendra plus attrayant pour les joueurs élite, qui ont souvent choisi de faire l’impasse sur la Coupe Davis au fil des dernières années à cause d’un horaire qu’ils jugent déjà trop lourd. La nouvelle formule, adoptée dans une proportion de 71 % lors d’une réunion de l’ITF jeudi à Orlando, remplacera celle qui prévoit la tenue de matchs lors de quatre week-ends durant l’année.