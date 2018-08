L’Américaine Sloane Stephens s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Rogers de tennis féminin en éliminant l’Ukrainienne Elina Svitolina, la championne en titre, en deux manches de 6-3, 6-3 en 1 h 38 minutes, samedi soir sur le court central du stade IGA.



Comme elle l’avait fait lors de ses trois matchs précédents en simple, Stephens s’est imposée dès le départ en gagnant les quatre premiers jeux de la manche initiale contre la cinquième raquette mondiale.



Svitolina a récupéré l’un de ces bris alors que Stephens servait pour la première manche à 5-2. Elle a cependant perdu son service aussitôt après, à la suite d’un revers en décroisé qui a abouti dans le corridor du double.



Au deuxième set, Stephens a été la première à inscrire un bris, au 4e jeu. Au jeu suivant, qui s’est étiré pendant 13 minutes, Svitolina a laissé filer trois occasions de rendre à l’Américaine la monnaie de sa pièce.



Stephens a ajouté un deuxième bris lors du huitième jeu avant de clore le duel à sa première balle de match à l’aide d’un revers en croisé hors de portée de Svitolina.



En finale dimanche, Stephens, 3e tête de série, retrouvera la Roumaine Simona Halep, numéro un mondiale, qui a facilement pris la mesure de l’Australienne Ashleigh Barty 6-4, 6-1 en après-midi.



Ce sera le neuvième affrontement entre Halep et Stephens, et le deuxième cette année. Stephens aura l’occasion de venger l’échec qu’elle a subi en finale des Internationaux de France, en juin.



Halep avait alors mérité un premier titre en Grand Chelem en carrière grâce à une victoire 3-6, 6-4, 6-1. Ce fut le seul affrontement entre les deux joueuses ayant nécessité trois manches.



Halep, qui compte six victoires contre Stephens, a gagné ses cinq derniers duels face à l’Américaine de 25 ans et les trois derniers duels sur surface dure.



Halep en sera à sa cinquième finale en 2018 et Stephens, à sa troisième.