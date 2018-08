Un ancien champion du Tour de France est arrêté en Allemagne

Berlin — L’ancien champion du Tour de France Jan Ullrich a été arrêté et placé en garde à vue à la suite de l’agression prétendue d’une escorte dans un hôtel de Francfort. La porte-parole de la police, Carina Lerch, a déclaré que le cycliste allemand à la retraite a été arrêté à l’hôtel à la suite d’un appel fait à la police. Elle a précisé qu’Ullrich était sous l’influence de la drogue et de l’alcool et pourrait être accusé de « voies de fait ou de tentative de meurtre ». « Il semble que M. Ullrich et une escorte aient eu une dispute et qu’il l’a agressée, a déclaré Lerch. Elle a alerté le personnel de l’hôtel et ils ont appelé la police. M. Ullrich est toujours en détention. » Un communiqué de la police a révélé que la femme a dû recevoir des soins médicaux. Lerch a déclaré qu’aucun autre détail ne pouvait être fourni sur son état compte tenu de l’enquête policière.