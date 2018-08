Natation: Kylie Masse décroche une deuxième médaille d’or aux Championnats pan-pacifiques

Tokyo — Kylie Masse a procuré au Canada une deuxième médaille d’or en autant de jours, s’imposant au 100 mètres dos aux Championnats pan-pacifiques de natation. La nageuse ontarienne de 22 ans a remporté la course en 58,61 secondes. Masse avait déjà réussi le chrono le plus rapide en matinée, abaissant le record des championnats à 58,29 secondes. Deuxième au virage derrière la vedette australienne Emily Seebohm (58,79), elle a réussi à passer devant après le virage et à tenir tête à l’Américaine Kathleen Baker (58,83). « C’est toujours mon objectif, j’aime être capable d’accélérer à la fin et de toucher le mur avec un rythme de tractions élevé », a confié Masse, qui détient maintenant les records des « pan-pacs », des Commonwealth et des Championnats du monde. Taylor Ruck a pour sa part remporté une troisième médaille, confirmant sa performance du 200 mètres libre en obtenant le bronze au 100 mètres.