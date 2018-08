Cyberattaque contre la PGA

Saint-Louis — Des pirates informatiques ont attaqué les ordinateurs de la PGA, l’association américaine des professionnels du golf, et demandé une rançon en bitcoins la semaine de la 100e édition du fameux USPGA, quatrième et dernière levée du Grand Chelem.L’information a été donnée sur le site Internet du magazine Golf Week, pour qui les données menacées par les pirates ne seront pas faciles à remplacer, notamment des enseignes publicitaires et des logos pouvant également servir lors de la Ryder Cup entre l’Europe et les États-Unis prévue fin septembre en France. La « PGA of America » n’a fait aucun commentaire, mais elle n’a pas l’intention de répondre à cette demande de rançon et a demandé à des experts de s’assurer que le 100e Championnat PGA ne sera pas affecté par ce piratage.