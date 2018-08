Ski acrobatique: Maxime Dufour-Lapointe prend sa retraite

Photo: Tom Pennington Getty Images / AFP

L’aînée des soeurs Dufour-Lapointe, Maxime, a confirmé mercredi qu’elle prenait sa retraite du ski acrobatique. « Je suis excitée pour la suite des choses, parce que ce n’est pas rien, ce qui m’attend. Quand j’ai su que j’étais acceptée en médecine à l’Université de Montréal, que j’avais ma place pour septembre, c’est là que je me suis vraiment dit que j’étais prête à passer à autre chose. Je me suis dit que mon plan d’après-carrière fonctionne », a confié à La Presse canadienne Maxime Dufour-Lapointe. « J’ai suivi un programme très rigoureux avec l’équipe nationale pendant douze ans — j’avais un petit congé au mois d’avril, et c’était tout. Je pense que mon corps avait besoin de revenir en quelque sorte au neutre. » La bosseuse de 29 ans faisait partie de l’équipe olympique nationale depuis 2006, mais n'avait pas été retenue pour les Jeux de Pyeongchang l’hiver dernier. Elle a obtenu son premier podium en terminant troisième à la Coupe du monde à Deer Valley, en 2014. Elle a conclu sa carrière avec quatre podiums sur ce circuit.