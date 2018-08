Soccer: Bacary Sagna se joint à l’Impact

L’Impact de Montréal a gardé le meilleur pour la fin, mercredi avant la conclusion de la période estivale des transferts, annonçant l’embauche de l’arrière latéral droit français Bacary Sagna après les acquisitions de l’attaquant américain Quincy Amarikwa des Earthquakes de San Jose et du milieu de terrain défensif Micheal Azira des Rapids du Colorado. Sagna s’est entendu sur les termes d’un contrat avec le club jusqu’à la fin de la saison 2018, assorti d’une année d’option pour la saison 2019. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical. L’arrivée de Sagna se produit alors que l’arrière latéral droit Chris Duvall se remet toujours d’une blessure à un mollet. Amarikwa et Azira ajouteront de la profondeur à des positions où les options étaient minces en cas de blessures chez les réguliers. Âgé de 35 ans, Sagna a disputé 10 saisons dans la Premier League anglaise, de 2007 à 2017, prenant part à 267 matchs avec Arsenal et Manchester City.