À Toronto, Novak Djokovic élimine Peter Polansky

Le quadruple champion Novak Djokovic a accédé au troisième tour de la Coupe Rogers en disposant du Canadien Peter Polansky 6-3, 6-4, mercredi, en dépit du fait que les activités aient été retardées brièvement par la pluie sur le court central.

Djokovic, qui a décroché son quatrième titre à Wimbledon le mois dernier, a décoché sept as et n’a jamais été confronté à une balle de bris au cours de ce duel qui s’est étalé sur une heure et 25 minutes.

Djokovic, l’ex-no 1 mondial, est la neuvième tête de série à Toronto. Il a remporté la Coupe Rogers pour la dernière fois en 2016.

Ce n’était que le deuxième affrontement entre les vétérans en carrière, et leur premier en neuf ans. Le Serbe avait battu Polansky à leur seul match précédent, à la Coupe Rogers en 2009.

Polansky, un tennisman âgé de 30 ans originaire de Thornhill, en Ontario, s’est hissé au 110e échelon mondial en juin, mais a entamé le tournoi au 121e rang.

La pluie drue qui s’est abattue sur le campus de l’Université York a retardé le début des activités d’environ une heure, retardant le début d’une journée passablement chargée au cours de laquelle s’exécuteront cinq joueurs canadiens, dont le Montréalais Félix Auger-Aliassime, qui célèbre son 18e anniversaire.

Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov doivent aussi disputer leur match de deuxième tour, tout comme l’Espagnol Rafael Nadal.

Le Torontois Daniel Nestor — le plus vieux joueur inscrit au tournoi à 45 ans — et le Vancouvérois Vasek Pospisil prendront part à leur match de premier tour en double en fin d’après-midi.

Nestor annoncera officiellement sa retraite après la Coupe Davis en septembre. Il aura disputé 30 Coupes Rogers depuis qu’il a reçu une invitation pour le tournoi à l’âge de 16 ans, en 1989.

Plus tôt mercredi, l’Argentin Juan Martin del Potro s’est retiré du tournoi en raison d’une blessure au poignet gauche.

Del Potro, la troisième tête de série, devait affronter le Hollandais Robin Haase en matinée. Le Russe Mikhail Youzhny l’a remplacé dans le tableau principal.

« Je suis désolé envers mes partisans à Toronto, mais je dois me retirer du tournoi puisque mon poignet gauche a besoin de quelques jours de repos. J’espère vous revoir l’an prochain à Montréal ! » a écrit del Potro sur son compte Twitter officiel.

Del Potro a aussi précisé, dans son message original en espagnol, qu’il reprendrait ses activités au Masters de Cincinnati, qui se déroulera du 11 au 19 août.