À Toronto, les Canadiens avancent au deuxième tour

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a atteint le deuxième tour à la Coupe Rogers, mardi, surprenant le Français Lucas Pouille 6-4 et 6-3.

C’était un premier gain contre un joueur du top 20 pour le jeune Québécois, qui aura 18 ans mercredi. Auger-Aliassime occupe le 133e rang à l’ATP, tandis que Pouille est 18e.

Le favori de la foule a mis fin au débat en 78 minutes, signant la victoire à sa première balle de match, quand Pouille a envoyé un revers trop loin.

Auger-Aliassime a obtenu trois des quatre bris du match, en plus de sauver cinq balles de bris sur six. Il a ajouté cinq as, dont quatre en deuxième manche.

Le Montréalais a épaté en prenant les devants 3-0 en première manche, en route vers la deuxième victoire da sa carrière en série Masters. Son prochain rival sera le Russe Daniil Medvedev, 68e.

L’autre jeune vedette canadienne, l’Ontarien de 19 ans Denis Shapovalov, a lui aussi obtenu son billet pour le deuxième tour en se défaisant facilement du Français Jérémy Chardy en deux manches de 6-1, 6-4.

Après avoir connu un parcours magistral à la Coupe Rogers l’an dernier, Shapovalov a amorcé son parcours en remportant 80 % de ses points en premier service. Il a converti trois de ses cinq balles de bris et il n’a pas été brisé dans cet affrontement qui n’a duré qu’un peu plus d’une heure.

Classé au 26e rang mondial, ce qui fait de lui la meilleure raquette canadienne, Shapovalov a poussé un cri de satisfaction lorsqu’il a confirmé sa victoire devant une foule incluant le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid.

Au tour suivant, le joueur originaire de Richmond Hill croisera le fer avec l’Italien Fabio Fognini (no 14), mercredi.

Le Serbe Novak Djokovic, quadruple champion du tournoi, a prévalu 6-3 et 7-6 (7) devant Mirza Basic, de la Bosnie-Herzégovine. Neuvième tête de série, Djokovic a récolté neuf as. En deuxième ronde, le champion en titre de Wimbledon va affronter le Torontois Peter Polansky.

L’ancien no 3 mondial Stanislas Wawrinka a défait la 16e tête de série Nick Kyrgios 1-6, 7-5, 7-5. Wawrinka, vainqueur de trois tournois majeurs, a commencé le tournoi au 195e échelon, après avoir été opéré à un genou.

Le Suisse devait initialement se soumettre au processus de qualifications, mais il a reçu son laissez-passer à la suite du retrait de l’ancien no 1 mondial Andy Murray.

Kyrgios, un Australien, a brisé Wawrinka à deux reprises et réussi sept as au premier set uniquement.

Wawrinka a cependant rebondi, et il a converti 86 % de ses premières balles au service pour s’adjuger le deuxième set. Le tennisman âgé de 33 ans a notamment bénéficié au deuxième set d’une pause médicale demandée par Kyrgios, visiblement affaibli par une blessure à une hanche. Il n’a plus été le même par la suite.

Le Suisse l’a brisé au dernier jeu du troisième set, et converti sa deuxième balle de match alors que l’Australien était tout simplement incapable de maîtriser son retour.

Le Hollandais Robin Haase a vaincu le Japonais Kei Nishikori 7-5, 6-1, l’Américain Sam Querrey a disposé du Français Adrian Mannarino 6-2, 7-5 et le Russe Karen Khachanov a évincé le Serbe Filip Krajinovic 6-3, 6-2.