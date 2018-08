Stan Mikita, légende des Blackhawks de Chicago, s’éteint à l’âge de 78 ans

L’ancien hockeyeur Stan Mikita, une légende des Blackhawks de Chicago, est décédé à l’âge de 78 ans, mardi.

L’attaquant a passé la totalité de ses 22 saisons dans la LNH avec les Blackhawks, aidant le club à remporter la coupe Stanley en 1961, à sa deuxième saison complète.



« Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse d’apprendre le décès de Stan. Il avait une telle signification pour notre équipe, pour le hockey et pour tout Chicago, a dit le chef de la direction des Blackhawks, Rocky Wirtz. Il a laissé une empreinte ineffaçable dans le coeur des amateurs ».



« Quiconque entrait en contact avec lui devenait une meilleure personne. Ma femme Marilyn et moi, au nom de toute la famille Wirtz, envoyons nos prières et nos pensées à [sa femme] Jill et à toute la famille Mikita. Il nous manquera beaucoup, mais son souvenir va toujours rester. »

Quadruple récipiendaire du trophée Art Ross (1964, 1965, 1967, 1968), comme meilleur pointeur de la Ligue nationale, Mikita domine l’histoire des Hawks pour les points (1467) et les matchs disputés (1394).

Il est le deuxième buteur de l’histoire de l’organisation, avec 541 filets. Mikita a connu quatre saisons de 35 buts ou plus.

Natif de Sokolce, dans ce qui est maintenant la Slovaquie, Mikita a obtenu à la fois le trophée Hart et le Lady Byng en 1967 et 1968, comme joueur le plus utile du circuit et en reconnaissance de son esprit sportif, respectivement.

Sa carrière avec Chicago a débuté en 1958-1959 et a pris fin en 1979-1980. Au moment de prendre sa retraite, il était le troisième pointeur dans l’histoire de la LNH.



« On se souviendra toujours de Stan Mikita comme d’un champion, d’un innovateur et d’un maître du jeu, a dit le président des Hawks, John McDonough . Il incarnait les Blackhawks de Chicago, et son brio est illustré par les records d’équipe qu’il détient encore. La longévité de sa carrière a montré sa passion pour le hockey ».



« Comme exemple de l’impact qu’il a eu, des partisans se rendent encore au United Center avec son chandail. Au nom de l’organisation et de nos partisans, nous exprimons nos plus profondes condoléances à la famille de Mikita et à tous ceux affectés par son décès. »



Le chandail numéro 21 de Mikita a été retiré le 19 octobre 1980. Depuis 2011, les abords du United center sont enjolivés de statues de Mikita et de Bobby Hull, avec qui il a joué pendant plus de 13 saisons.

Athlète de cinq pieds neuf et 169 livres, Mikita a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1983.