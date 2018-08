Les Capitals embauchent Arniel et Cashman comme adjoints à l’entraîneur

Les Capitals de Washington, champions en titre de la Coupe Stanley, ont complété le personnel d’adjoints au nouvel entraîneur, Todd Reirden, en embauchant Scott Arniel et Reid Cashman comme assistants.

S’il y a continuité du côté des joueurs, les Capitals ont connu de gros changements derrière le banc cet été. L’entraîneur Barry Trotz a démissionné après avoir remporté la coupe à sa quatrième saison et il s’est joint aux Islanders de New York, amenant avec lui son adjoint Lane Lambert et le coordonnateur des gardiens, Mitch Korn.

Reirden, perçu pendant toute la saison comme le prochain entraîneur de l’équipe, a obtenu une promotion de son rôle d’entraîneur associé. Il était le seul candidat à la succession de Trotz. Arniel et Cashman remplacent Reirden et Lambert comme assistants.

Blaine Forsythe, l’entraîneur des gardiens Scott Murray, l’entraîneur vidéo Brett Leonhardt et l’analyste vidéo Tim Ohashi conservent leur poste.

Arniel, âgé de 55 ans, a passé les cinq dernières saisons en tant qu’entraîneur associé chez les Rangers de New York sous la direction d’Alain Vigneault. Arniel a déjà passé deux saisons comme entraîneur des Blue Jackets de Columbus.

Cashman, âgé de 35 ans, a assumé un rôle d’adjoint avec les Bears de Hershey dans la Ligue américaine de hockey au cours des deux dernières années. Comme Reirden, Cashman a joué à la ligne bleue et pourrait être en mesure de s’occuper des défenseurs des Capitals.

Les Capitals misent presque sur la même formation qui a remporté le premier championnat de son histoire. Dix-huit des vingt joueurs en uniforme pour le dernier match de la finale sont de retour.