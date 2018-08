Hockey: les Capitals embauchent deux entraîneurs adjoints

Arlington, Virginie — Les Capitals de Washington, champions en titre de la coupe Stanley, ont complété le personnel d’adjoints au nouvel entraîneur, Todd Reirden, en embauchant Scott Arniel et Reid Cashman comme assistants. S’il y a continuité du côté des joueurs, les Capitals ont connu de gros changements derrière le banc cet été. L’entraîneur Barry Trotz a démissionné après avoir remporté la coupe à sa quatrième saison, et il s’est joint aux Islanders de New York, amenant avec lui son adjoint Lane Lambert et le coordonnateur des gardiens Mitch Korn. Reirden, perçu pendant toute la saison comme le prochain entraîneur de l’équipe, a obtenu une promotion de son rôle d’entraîneur associé. Il était le seul candidat à la succession de Trotz. Arniel et Cashman remplacent Reirden et Lambert comme assistants.