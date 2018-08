Mort de trois alpinistes

Photo: Jérôme Bon CC

Lyon — Trois alpinistes français d’une même cordée sont morts jeudi matin dans le secteur français des Dômes de Miage, à environ 3600 mètres d’altitude, dans le massif du Mont-Blanc. Ils n’étaient pas encadrés par un guide de haute montagne et auraient chuté dans une crevasse à la descente. « Cette course dure deux jours, via le refuge des Conscrits, avec 2500 mètres de dénivelé, et monte jusqu’à 3600 mètres d’altitude. Elle peut être piégeuse », selon Pascal Favier, directeur de l’Office du tourisme de la commune des Contamines-Montjoie, localité où s’est produit l’accident. Depuis le début de la saison estivale en juin, les activités de montagne ont emporté 18 personnes en Haute-Savoie — dont huit rien que sur le massif du Mont-Blanc, toit de l’Europe occidentale culminant à 4810 mètre.