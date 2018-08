Coupe Hlinka-Gretzky: six joueurs de la LHJMQ dans l’équipe canadienne

Calgary — La Ligue de hockey junior majeur du Québec comptera six représentants au sein de la formation canadienne qui participera à la Coupe Hlinka-Gretzky. Le tournoi, qui réunit des joueurs de moins de 18 ans, sera disputé du 6 au 11 août à Red Deer, en Alberta.Ainsi, les défenseurs Justin Barron (Mooseheads de Halifax) et Maxence Guenette (Foreurs de Val-d’Or), ainsi que les attaquants Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski), Xavier Parent (Mooseheads), Jakob Pelletier (Wildcats de Moncton) et Samuel Poulin (Phoenix de Sherbrooke) défendront l’unifolié.La formation sera dirigée par l’entraîneur-chef André Tourigny et ses adjoints Mitch Love et Ryan Oulahen.Le Canada a remporté la coupe en 2017.