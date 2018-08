Des laissez-passer à la Coupe Rogers pour Andreescu et Zhao

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Les Ontariennes Bianca Andreescu et Carol Zhao ont obtenu les deux derniers laissez-passer disponibles pour le tableau principal féminin de la Coupe Rogers, présenté à Montréal, a dévoilé Tennis Canada mercredi. Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky et Vasek Pospisil (Vancouver, BC) ont obtenu une invitation pour la portion du tournoi disputée à Toronto. Ces détenteurs de laissez-passer font grimper à huit le nombre de Canadiens qui prendront part aux tableaux principaux. Auger-Aliassime, Polansky et Pospisil se joindront à Milos Raonic et Denis Shapovalov, tandis qu’Andreescu et Zhao accompagneront Eugenie Bouchard, dont le laissez-passer avait déjà été confirmé plus tôt ce mois-ci.