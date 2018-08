Photo: Jeffrey T. Barnes Associated Press

Glendale — Les Coyotes de l’Arizona retireront le chandail de Shane Doan, leur ancien capitaine, le 24 février. La cérémonie coïncidera avec la visite des Jets de Winnipeg, la ville où il a amorcé sa carrière en 1995 avant de suivre l’équipe à Phoenix la saison suivante. Doan a passé toute sa carrière de vingt et un ans dans l’organisation des Coyotes et a pris sa retraite avant le début de la saison 2017-2018. Deux fois élu au sein de l’équipe d’étoiles, il est le meneur chez les Coyotes au chapitre des matchs joués, de buts, des mentions d’aide, des points, des buts en avantage numérique et des filets victorieux. Doan a été le capitaine des Coyotes lors de ses treize dernières saisons dans la LNH.