Le Bayern Munich conclut le transfert pour le joueur étoile Alphonso Davies

Alphonso Davies soutient que c’est un rêve devenu réalité, alors que la sensation canadienne de soccer s’apprête à rejoindre un prestigieux club européen à la suite d’un transfert record.

Les Whitecaps de Vancouver ont confirmé mercredi que le géant allemand Bayern Munich avait accepté une entente de transfert pour le milieu de terrain âgé de 17 ans. Le Bayern a mentionné que le contrat de Davies arrivera à échéance en 2023.

Dans un communiqué, les Whitecaps ont indiqué que la valeur totale du transfert pourrait atteindre 22 millions $US, le montant le plus important reçu par une équipe de la MLS dans les 23 ans d’histoire de la ligue. L’ancien record avait été établi en 2008 quand le club espagnol Villarreal CF avait déboursé 10 millions pour obtenir Jozy Altidore des Red Bulls de New York.

« Maintenant que le rêve est atteint, le travail continue », a dit Davies dans un communiqué, alors qu’il était à Philadelphie pour signer l’entente avant que le Bayern dispute un match amical contre la Juventus, mercredi soir.

« Je dois continuer à repousser mes limites, tout en restant moi-même sur le terrain », a-t-il ajouté.

Reconnu pour sa vitesse exceptionnelle et son habileté à maintenir le contrôle du ballon, Davies a rapidement fait sa place dans le XI partant des Whitecaps. Il a récolté trois buts et huit aides en saison régulière cette saison et il a été invité au match des étoiles de la MLS le mois prochain à Atlanta.

Selon l’entente, il terminera la saison avec les Whitecaps. Il rejoindra ensuite le Bayern en janvier 2019, lors de l’ouverture de la fenêtre de transferts internationaux.

Le Bayern Munich a remporté 28 titres allemands et a gagné la Ligue des Champions à cinq reprises.

Le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, a qualifié Davies de « talent énorme » sur sa page Twitter.

« À seulement 17 ans, il a un brillant avenir devant lui. Alphonso est très talentueux et il n’est pas étonnant que plusieurs clubs prestigieux le courtisaient », a dit Salihamidzic.

Davies s’est joint aux Whitecaps en 2015. Puisqu’il est considéré comme un joueur local, les Whitecaps toucheront l’ensemble des frais de transfert.

Le président des Whitecaps, Bob Lenarduzzi, a affirmé que le talent de Davies justifiait le montant du transfert.

« Vous pouvez entendre les spectateurs retenir leur souffle quand il reçoit le ballon dans son territoire, parce qu’ils s’attendent à le voir traverser le terrain. Et parfois, c’est ce qu’il fait », a dit Lenarduzzi lors d’une conférence de presse.

« Je crois qu’il est très rare qu’un joueur soit aussi complet. Il a les habiletés mentales et physiques. »

Plusieurs clubs prestigieux ont contacté les Whitecaps au cours des dernières semaines dans l’objectif d’obtenir Davies. Lenarduzzi a toutefois affirmé qu’il y avait une « différence importante » entre la première et la dernière offre.

Retenir les services de Davies jusqu’à la fin de la campagne n’a jamais été un problème, a indiqué la chef des opérations Rachel Lewis, qui a participé aux discussions.

« Le Bayern est heureux de savoir qu’il va continuer à jouer et nous pensons bien sûr que c’était le meilleur scénario pour l’équipe, a-t-elle indiqué. Je crois qu’ils partageaient notre opinion sur le fait qu’il était important qu’il dispute des minutes importantes pour poursuivre son développement. »

Sur la scène internationale, Davies, qui est natif du Ghana, a rapidement fait sa marque au sein de l’équipe canadienne en juillet 2017, peu de temps après qu’il eut reçu la citoyenneté.

À la Gold Cup, il est devenu le plus jeune joueur de l’unifolié à marquer un but et le plus jeune marqueur de l’histoire du tournoi. Il a remporté le soulier d’or et le titre de jeune joueur par excellence du tournoi.