Soccer: le sélectionneur russe Cherchesov reconduit

Photo: Manu Fernandez Associated Press

Moscou — Le sélectionneur de l’équipe russe de soccer, Stanislav Cherchesov, a été reconduit vendredi pour au moins deux ans après avoir amené à la surprise générale la Russie en quarts de finale du Mondial pour la première fois de l’histoire de la Russie post-soviétique. M. Cherchesov a été très critiqué avant le Mondial pour sa sélection, qui était sans victoire depuis plus de huit mois. Cet entraîneur de 54 ans originaire de la république d’Ossétie du Nord, dans le Caucase russe, a réussi à retourner l’opinion dans son pays après la victoire arrachée en 8e de finale contre l’Espagne aux tirs au but et la qualification de la Russie aux quarts de finale. Éliminés aux tirs au but contre la Croatie en quart, l’équipe russe et son sélectionneur ont été salués par le pays entier.