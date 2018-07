Vettel domine aux essais du Grand Prix de Hongrie

Budapest — Sebastian Vettel a dominé la deuxième séance d’essais libres en prévision du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 alors que Mercedes a de nouveau connu des ennuis à suivre le rythme. Vettel s’est montré plus rapide que les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Les trois mêmes pilotes avaient également donné le ton lors de la première séance quelques heures plus tôt alors que Ricciardo avait devancé Vettel et Verstappen. Kimi Raikkonen, le coéquipier de Vettel chez Ferrari, s’est classé quatrième des deux séances, et Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, sur Mercedes, se sont classés respectivement cinquième et sixième chaque fois. Après avoir réalisé le 14e chrono en matinée, le Canadien Lance Stroll (Williams) a été relégué au 18e rang.