Crosby nommé plus grand athlète de la Nouvelle-Écosse

Photo: Patrick Smith Getty Images / AFP

Halifax — Sidney Crosby, la vedette des Penguins de Pittsburgh, a été nommé plus grand athlète de l’histoire de la province des Maritimes. Le natif de Cole Harbour sera la tête d’affiche d’un gala au cours duquel seront dévoilés les quinze plus grands athlètes de la Nouvelle-Écosse jeudi, au Centre des congrès de Halifax. Le scrutin a été mené par le Temple de la renommée de la Nouvelle-Écosse auprès de 36 athlètes, entraîneurs et représentants des médias de la province, ainsi que des membres du public. Crosby a reçu 35 des 36 votes de première place.