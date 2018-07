L’Impact recrute l’attaquant Jimmy Briand

Photo: Laurent Cipriani Associated Press

L’Impact de Montréal a mis la main sur l’attaquant français Jimmy Briand, dimanche.L’attaquant, qui fêtera son 33e anniversaire de naissance le 2 août, a passé les trois dernières saisons avec l’En Avant de Guingamp, touchant la cible 32 fois en 118 parties. Il a amassé 11 buts et deux passes décisives en 37 parties en Ligue 1 en 2017-2018. L’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, connaît très bien Briand, car il l’a dirigé pendant trois saisons avec l’Olympique lyonnais, entre 2011 et 2014. Sous la tutelle de Garde, l’attaquant a inscrit 16 buts et 11 passes décisives en 77 matchs en Ligue 1.