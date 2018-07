Roger Federer sera absent de la Coupe Rogers à Toronto

Le Suisse Roger Federer, détenteur du deuxième rang au classement mondial de l’ATP, ne participera pas à la Coupe Rogers du 6 au 12 août à Toronto.

Les dirigeants de Tennis Canada en ont fait l’annonce dans un communiqué lundi midi.

Tout en rappelant sa participation à la grande finale l’année dernière à Montréal, Federer souligne, dans une déclaration officielle, que son calendrier est la clé de sa longévité.

L’octuple champion de Wimbledon a considérablement allégé son horaire de travail. «Je suis vraiment déçu de ne pas jouer à Toronto, car j’apprécie beaucoup le public canadien, mais une programmation rigoureuse est maintenant la clé de ma longévité sur le circuit», a-t-il indiqué le Suisse de 36 ans.

Federer sera remplacé par le Français Jérémy Chardy dans le tableau principal qui réunira 19 des 20 meilleurs mondiaux, selon les organisateurs.

Lors du match ultime au stade Uniprix, il avait perdu aux mains du jeune allemand Alexander Zverev lors d’un duel où il avait ressenti des douleurs au dos. Le lendemain, il avait annoncé son retrait du Masters de Cincinnati à la toute dernière minute.

Les visites de Federer au Canada au fil des ans sont devenues de moins en moins fréquentes. L’an dernier, c’était la première fois qu’il se présentait à Montréal depuis 2011.

Par ailleurs, son dernier passage à Toronto remonte à 2014. Là encore, il s’était incliné en finale, cette fois contre le Français Jo-Wilfried Tsonga.Federer a raté les éditions de 2012, de 2013, de 2015 et de 2016.

Malgré le désistement de Federer, l’édition 2018 de la Coupe Rogers promet d’être relevée avec 19 des 20 meilleurs joueurs au monde, dont le Serbe Novak Djokovic, récent champion à Wimbledon, et l’Espagnol Rafael Nadal, numéro un mondial et triple champion du tournoi.

Andy Murray, qui se remet d’une blessure à une hanche, a reçu un laissez-passer et évoluera à Toronto pour la première fois depuis 2014. Murray a remporté le titre à Montréal, face à Djokovic, en 2015.