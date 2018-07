Eugenie Bouchard accède au carré d’as en Suisse

Eugenie Bouchard a reçu de bonnes nouvelles vendredi, quelques minutes après avoir accédé au carré d’as de l’Omnium de Suisse en pulvérisant la qualifiée russe Veronika Kudermetova 7-5, 6-0.

Tennis Canada lui a en effet annoncé qu’elle bénéficierait d’un laissez-passer pour le tableau principal de la Coupe Rogers de Montréal, en août.

Bouchard a décoché cinq as et brisé Kudermetova à six reprises, en route vers son premier match de demi-finales depuis janvier 2017. Elle avait alors atteint la finale d’un tournoi à Sydney.

« Je suis heureuse de pouvoir disputer un autre match, a commenté la joueuse âgée de 24 ans. Je ne me compare pas, ni ne songe à mes exploits passés, comme vous passez votre temps à le faire. J’ai un match à disputer [samedi], et ce sera magnifique. »

La joueuse originaire de Westmount a scellé l’issue de la rencontre en s’adjugeant les huit derniers jeux, et dix des onze derniers. Elle a commencé le deuxième set en remportant treize points consécutifs.

« C’était important pour moi de réaliser que même si elle réussissait de gros coups, je pouvais riposter, a-t-elle commenté. Je devais me contenter de contre-attaquer et d’en profiter, ce que je suis parvenue à faire beaucoup mieux au deuxième set. »

Bouchard affrontera en demi-finales la gagnante du match entre la favorite, Alizé Cornet, et l’Australienne Samantha Stosur.

Elle tentera de signer une deuxième victoire sur le circuit de la WTA. Sa première s’était produite à Nuremberg, en Allemagne, en 2014.

L’invitation de Tennis Canada pour la Coupe Rogers de Montréal ne semblait pas acquise, il y a de ça quelques mois seulement. Bouchard est présentement 146e au monde, et 2e au Canada.

« Eugenie démontre de belles choses présentement et nous espérons qu’elle pourra poursuivre sur cette lancée à Montréal », a déclaré Eugène Lapierre, le directeur de la Coupe Rogers.

Bouchard disputera son match de premier tour à la Coupe Rogers dans le cadre de la séance de jour du lundi 6 août, à moins qu’elle ne doive affronter une joueuse qui dispute la finale du tournoi de San Jose ou de Washington, le 5 août. Elle connaîtra l’identité de son adversaire au moment du tirage officiel, qui aura lieu le vendredi 3 août.

Deux autres laissez-passer seront distribués à des Canadiennes avant le tournoi.