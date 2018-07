Chris Chelios quitte Detroit et rentre chez lui, à Chicago

Detroit — Chris Chelios a quitté les Red Wings de Detroit afin de rentrer chez lui, à Chicago. L’ex-défenseur étoile a passé une décennie avec les Red Wings à titre de joueur, entre 1999 et 2009, et il a aussi été conseiller de l’équipe. Il a mentionné qu’il rentrait à Chicago afin de se rapprocher de sa famille. L’Américain a notamment remporté la coupe Stanley avec les Red Wings en 2002 et 2008. L’homme de 56 ans, un choix de deuxième ronde du Canadien de Montréal lors du repêchage en 1981, a aussi remporté la coupe Stanley avec le Tricolore en 1986. « Quelle expérience incroyable ; jouer pour certains des plus grands clubs de l’histoire de la ligue, avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire », a déclaré Chelios.