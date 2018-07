Sky domine la 11e étape au Tour de France

Photo: Peter Dejong Associated Press

LA ROSIÈRE — La première arrivée au sommet du Tour s’est conclue en faveur de l’équipe Sky : le Gallois Geraint Thomas a gagné la 11e étape, mercredi, à La Rosière, et a pris les commandes devant son leader, Chris Froome. Des favoris du Tour, seul le Néerlandais Tom Dumoulin, le vainqueur du Giro 2017, a résisté au rouleau compresseur de la formation britannique. À l’arrivée de cette courte mais très dure étape de 108,5 kilomètres, Thomas a précédé de 20 secondes Dumoulin et Froome. Les autres prétendants n’ont pu résister, dans les cinq derniers kilomètres, aux accélérations violentes de Thomas puis de Froome. L’addition a été conséquente pour le Français Romain Bardet, le Colombien Nairo Quintana, l’Italien Vincenzo Nibali et le Slovène Primoz Roglic, qui ont concédé près d’une minute à Thomas dans le final. Plus salée encore pour l’Espagnol Mikel Landa (1 min 47 s).