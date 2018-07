Les Français de Montréal fêtent la victoire des Bleus

Sautant, criant et chantant La Marseillaise, des milliers de Français vivant à Montréal ont célébré la victoire de leur pays contre la Croatie à la Coupe du monde de soccer dimanche.

«On est les champions, on est les champions!» scandait la foule à tue-tête, rassemblée sur la rue Saint-Denis en plein cœur du Plateau Mont-Royal, le quartier de la métropole où vit la plus grande partie de la communauté.

Les bars, cafés et restaurants du quartier diffusaient pour la plupart le match France-Croatie en direct sur l’heure du midi. Au coup de sifflet final, les partisans du tricolore se sont emparés de la rue Saint-Denis, qui a dû être fermée entre Mont-Royal et Roy. Plusieurs dizaines d’agents du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) à vélo encadraient les partisans pour assurer leur sécurité et éviter tout débordement.

Un rassemblement s’est rapidement formé au coin des rues Saint-Denis et Rachel, non loin du bar L’Barouf, connu pour être le « quartier général » des Français pendant la compétition.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

«On a l’impression d’être en France ici, c’est génial, c’est chaleureux! On est tous fiers de notre pays et on l’aime même d’ici», lance par-dessus les chants, les cris et les coups de sifflet Chloé, une Française fraîchement arrivée à Montréal il y a trois semaines. La jeune femme de 19 ans est venue suivre la finale avec ses amis au bar, espérant que son pays pourrait ajouter une deuxième étoile à son maillot bleu.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

À quelques pas, Nicole, 70 ans, suivait sa petite fille et son compagnon, se frayant tant bien que mal un chemin parmi la foule qui commençait à faire le train dans la rue. La victoire des Bleus dimanche a rappelé à cette Française établie à Montréal depuis plus de 40 ans, la première victoire de la France en 1998. «Je suis 20 ans en arrière aujourd’hui, j’étais déjà là au bar L’Barouf en 1998, c’était la folie, mais pas autant. Il y a plus de partisans aujourd’hui, ou simplement plus de Français à Montréal qu’il y a 20 ans», note Nicole, un sourire aux lèvres.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

De son côté, Maxime avait seulement un an en 1998. Il est pourtant venu suivre le match vêtu d’un chandail au nom de Zinedine Zidane, qui avait marqué un des deux buts contre le Brésil à l’époque. «C’est le moment de ma génération aujourd’hui, la victoire de 1998, c’était celle de nos parents», explique le jeune homme en faisant flotter fièrement son drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de sa tête.

Il reconnaît toutefois avoir vécu un peu de stress pendant le match, surtout durant la première partie. «On attendait cette victoire depuis longtemps, surtout après l’euro 2016, où la France n’avait vraiment pas brillé, rappelle-t-il. Ce n’était pas gagné non plus contre la Croatie, qui a réussi à aller en finale contre toute attente, mais j’y croyais fort, j’avais confiance.»

Pour souligner l’événement, un écran géant avait également été installé au parc Jean-Drapeau, où plus de 10 000 personnes sont venues suivre le match.