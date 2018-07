La France remporte la Coupe du monde de soccer

Et de deux pour les Bleus. La France a été couronnée championne de la Coupe du monde de la FIFA pour la deuxième fois de son histoire dimanche en battant la Croatie 4 à 2 lors d’un festival offensif.

Après leur triomphe de 1998, les Français sont de nouveau parvenus à soulever le trophée des vainqueurs au terme d’un affrontement riche en rebondissements. Les Croates ont travaillé d’arrache-pied et ont dominé leurs adversaires à plusieurs moments de la rencontre, mais les Bleus ont profité des occasions qui se présentaient pour distancier leurs adversaires et remporter la victoire.

Le match avait pourtant bien débuté pour la Croatie. Lorsque les deux équipes sont parvenues à chasser la nervosité, c’est elle qui a connu les meilleurs moments en zone offensive. Les Croates ont contrôlé le jeu pendant les dix premières minutes de la rencontre, embouteillant les Français dans leur zone.

Les Bleus ont eu du mal à s’organiser en début de match, mais ils n’ont eu besoin que d’une occasion de marquer pour s’inscrire au pointage. Antoine Griezmann a obtenu un coup franc à l’entrée de la surface de réparation à la 18e minute et son tir a trouvé le fond du filet croate après avoir été dévié dans son propre but par Mario Mandzukic.

Les Croates n’ont pas tardé à répliquer quelques minutes plus tard, eux aussi grâce à un coup franc. Le ballon d’abord dirigé à l’extérieur de la surface est revenu dans les pieds d’Ivan Perisic. Celui-ci s’est donné l’espace nécessaire pour décocher un puissant tir qui a trompé le gardien français Hugo Lloris à sa gauche.

Ce but égalisateur n’a pas empêché les Français de rentrer au vestiaire avec un but d’avance. À la fin de la première mi-temps, le ballon a touché la main de Perisic dans la surface de réparation à la suite d’un coup de pied de coin. L’arbitre Nestor Pitana a été invité à consulter la reprise vidéo en bordure du terrain et a accordé un tir de pénalité, qu’Antoine Griezmann n’a pas raté.

La France s’impose

Avant le match de dimanche, une seule équipe dans l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA était parvenue à gagner la finale après avoir tiré de l’arrière après 45 minutes de jeu — c’était l’Uruguay, en 1930. Et la France s’est assurée que la Croatie ne devienne pas la deuxième.

Paul Pogba a d’abord saisi son propre retour à la 59e minute pour déjouer le gardien Danijel Subasic, qui avait la vue voilée. Kylian Mbappé a ensuite assommé la Croatie six minutes plus tard en prenant le gardien croate à contre-pied.

À ce moment, la France semblait pouvoir filer vers une victoire facile, mais Lloris a redonné espoir aux Croates en commettant une erreur coûteuse dans sa surface. En recevant le ballon au pied, il a voulu se détacher de Mandzukic, mais sans succès. L’attaquant n’a eu qu’à allonger la jambe pour marquer le deuxième but de son équipe. Les Français ont ensuite tenu le coup défensivement pour répéter leur exploit d’il y a 20 ans.