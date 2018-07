Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd'hui?

Angleterre-Belgique (samedi, 10 h)

Ces deux équipes sont passées si près de la grande finale qu’on pourrait croire que ce match pour la troisième place leur importe peu. C’est tout le contraire, si l’on se fie aux commentaires récoltés depuis leur défaite respective en demi-finale. Les Anglais espèrent mettre fin à leur surprenant parcours sur une bonne note, tandis que la Belgique — une équipe supérieure à celle de la France, selon son gardien Thibaut Courtois — veut montrer une fois de plus de quoi est capable sa fameuse « génération dorée ». Il s’agit par ailleurs d’un match revanche pour ces deux équipes, qui se sont affrontées lors de leur troisième match de groupes. La Belgique l’avait emporté 1 à 0. Peu importe ce qui arrivera samedi, un Anglais en particulier aura sans doute de quoi retrouver le sourire à la fin de la partie. L’attaquant Harry Kane pourrait s’assurer de recevoir le Soulier d’or remis au meilleur buteur du tournoi, lui qui compte déjà six filets. Seuls le Belge Romelu Lukaku (4) ou les Français Antoine Griezmann et Kylian Mbappé (3) peuvent encore espérer le dépasser. Mais pour y arriver, il faudrait, avouons-le, que l’un de ces trois hommes livre une performance… hors du commun.