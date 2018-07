L’attaquant Joel Armia signe un contrat d’une saison avec le Canadien

Le Canadien de Montréal a fait signer un contrat d’une saison à l’attaquant Joel Armia. Dans un communiqué, la direction de l’équipe précise que le Finlandais de 25 ans touchera un salaire de 1,85 million.



Acquis des Jets de Winnipeg le 30 juin dernier, Armia est un vétéran de quatre saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il vient de connaître sa saison la plus productive, établissant des sommets personnels avec 12 buts, 17 aides et 29 points.



Lors du parcours des Jets jusqu’en finale de l’Association Ouest ce printemps, Armia a ajouté deux buts.



Natif de Pori, en Finlande, Armia a été repêché 16e au total par les Sabres de Buffalo en 2011. Il présente une fiche de 26 buts et 58 points en 180 parties en saison régulière en carrière dans la LNH.