Les Golden Knights prolongent de trois ans l’entente de Marc-André Fleury

Les Golden Knights de Vegas ont récompensé vendredi le gardien québécois Marc-André Fleury pour son parcours époustouflant à leur première saison dans le circuit Bettman.

La formation du Nevada a consenti une prolongation de contrat de trois saisons et 21 millions $US à Fleury, a confirmé le directeur général, George McPhee. Fleury, qui est âgé de 33 ans, a mené les Knights vers la conquête du titre de la section Pacifique et la série finale de la Coupe Stanley.



Le principal intéressé a confié qu’il était très important pour lui de régler cet enjeu avant le début du camp d’entraînement, en septembre.



« Je ne voulais pas devoir composer avec ce genre de distraction pendant la saison, sans parler des rumeurs de transaction — ça m’est déjà arrivé auparavant, vous savez —, donc je voulais avoir cette sécurité de savoir que je serais ici à long terme », a-t-il déclaré dans un entretien diffusé sur Facebook.



« Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Cette équipe m’a offert l’occasion de relancer ma carrière, car elle me fait confiance, et je savais qu’en acceptant leur offre j’aurais beaucoup de temps de jeu », a-t-il ajouté, serein.



Le hockeyeur originaire de Sorel a signé 29 victoires, dont la 400e de sa carrière dans la LNH, et quatre jeux blancs avec le club d’expansion de la LNH en 2017-2018.



De plus, il a établi des sommets personnels en saison régulière au chapitre de la moyenne de buts alloués (2,24) et du taux d’efficacité (92,7 %).



Fleury a également remporté 13 matchs éliminatoires. Au cours de sa carrière, il a obtenu 404 victoires en 737 rencontres de saison régulière avec les Penguins de Pittsburgh et les Golden Knights.



Fleury se classe également au 11e échelon au chapitre du nombre total de victoires dans la LNH, et il a remporté la coupe Stanley à trois reprises — toutes avec les Penguins.



Fleury, le premier choix universel des Penguins au repêchage de la LNH en 2003, a été sélectionné par les Golden Knights lors du repêchage d’expansion, le 21 juin 2017.