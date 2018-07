Cristiano Ronaldo plie bagage pour l’Italie

Photo: Paul White Associated Press

Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour se joindre à la Juventus en Italie. Les dirigeants de l’organisation basée à Turin ont précisé avoir payé 112 millions d’euros (environ 173 millions $CAN) pour obtenir les services de Ronaldo pour les quatre prochaines années. Le transfert met fin à un spectaculaire séjour de neuf ans de Ronaldo en Espagne, et l’éloigne d’une affaire de fraude fiscale qui pourrait lui valoir des amendes dépassant les 26 millions $CAN. Ronaldo avait quitté le Manchester United pour se joindre au Real Madrid en 2009. Il a aidé la formation à décrocher quatre titres de la Ligue des Champions, deux du Championnat d’Espagne et autant de la Coupe d’Espagne.