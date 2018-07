Le Lightning prolonge le contrat de Kucherov

Tampa — L’attaquant Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay a signé une prolongation de contrat de huit ans qui lui vaudra en moyenne 9,5 millions $US en salaire et en bonis annuels. Le joueur de 25 ans aurait pu devenir joueur autonome avec compensation l’été prochain avec un an à écouler à son entente actuelle qui lui vaudra une rémunération de presque 4,8 millions l’an prochain. Il est maintenant lié par un contrat avec le Lightning jusqu’en 2026-2027 et deviendra le joueur le mieux payé de l’équipe lorsque la prolongation entrera en vigueur après la prochaine saison. Kucherov a amassé 39 buts, se classant troisième dans la LNH pour le total de points (100 points).