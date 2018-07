Quoi surveiller à la Coupe du monde?

Angleterre-Croatie mercredi, 14 h

Après le duel de titans entre la France et la Belgique mardi lors de la première demi-finale, place à l’affrontement-surprise impliquant deux nations à qui peu d’observateurs avaient prédit un parcours aussi étincelant lors de cette Coupe du monde de la FIFA.

L’Angleterre, 12e au classement mondial, se mesure à la Croatie, 20e, dans un match à l’issue bien incertaine. L’Angleterre n’a perdu qu’un duel lors de ce tournoi — c’était en phase de groupes contre la Belgique, lors d’une partie sans grande importance —, mais la troupe de Gareth Southgate a été parfois dominante, parfois peu convaincante. Quel visage montera-t-elle mercredi ?

Les Croates, eux, n’ont pas grand-chose à perdre. Ils sont de retour en demi-finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, eux qui ne sont pas parvenus à franchir la phase préliminaire lors de leurs participations subséquentes. Ce petit pays deux fois moins peuplé que le Québec est lui aussi capable du meilleur comme du pire, comme l’ont démontré sa victoire de 3-0 face à l’Argentine au premier tour et ses déboires face à la Russie en quarts de finale.

Les Anglais voudront sans aucun doute faire taire les critiques et obtenir leur place en finale pour tenter de décrocher un deuxième titre, après leur triomphe de 1966. Si le match se décide aux tirs au but, la Croatie sera cependant difficile à battre : en disposant coup sur coup du Danemark et de la Russie de cette manière, elle est devenue la deuxième équipe de l’histoire à remporter deux séances de tirs au but dans une même Coupe du monde, après l’Argentine en 1990.