Appel aux témoignages des lecteurs

À l’approche de la grande finale de la Coupe du monde de la FIFA présentée dimanche, Le Devoir veut savoir pourquoi vous serez devant votre téléviseur en fin de semaine et d’où vient votre attachement au sport le plus populaire sur la planète. Un amour du jeu tactique ? Des souvenirs d’enfance ? Un relent de patriotisme ? Racontez-nous en quelques mots votre histoire de soccer à macoupedumonde@ledevoir.com d’ici jeudi soir en incluant votre nom complet, votre âge et, si possible, une photo de vous. Votre récit pourrait être publié dans Le Devoir de samedi.