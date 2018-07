La France l’emporte 1-0 contre la Belgique

La France n’a eu besoin que d’un coup de tête pour remporter mardi la bataille des voisins et s’imposer 1 à 0 face à la Belgique. Les Bleus retournent ainsi en finale après s’y être rendus en 2006 et tenteront dimanche de conquérir le deuxième titre de leur histoire, après leur triomphe de 1998.



L’affrontement serré auquel on s’attendait a bel et bien eu lieu. La Belgique a débuté la rencontre en dominant son adversaire au chapitre de la possession du ballon, mais aussi, et surtout, des chances de marquer.



Face à une équipe française semblant attendre le bon moment pour contre-attaquer, les Diables rouges y sont allés de plusieurs centres dangereux devant le but d’Hugo Lloris, gracieuseté de Kevin De Bruyne ou encore d’Eden Hazard.



La Belgique a obtenu l’une de ses meilleures chances de marquer à la 21e minute, lorsqu’elle est parvenue à diriger un ballon oublié dans la surface de réparation sur le but français, mais Lloris a plongé à sa droite pour sauver les meubles, comme il l’avait fait en quart de finale face à l’Uruguay.



Débordés défensivement pendant de longues minutes, les Bleus ont pris le contrôle à la fin de la première demie en se montrant soudainement beaucoup plus menaçants.



La France n’a cependant pas été en mesure de marquer le premier but du match dans l’immédiat, soit par manque d’opportunisme — parlez-en à Olivier Giroud, incapable de rediriger un centre parfait de son pied gauche —, soit en raison du brio du gardien belge Thibaut Courtois. À la 39e minute, il a sorti la jambe devant Benjamin Pavard pour priver le défenseur d’un but certain.



But décisif

La deuxième demie a débuté comme la première, avec une équipe belge en contrôle de la situation en zone adverse, mais les Français n’ont pas tardé à renverser la vapeur de la plus efficace des façons. À la 51e minute, le défenseur Samuel Umtiti a surgi au premier poteau pour rediriger un coup de pied de coin de la tête derrière Courtois.



La Belgique a eu ses chances de revenir dans le match, comme cette volée de De Bruyne dans la surface à la 60e minute, ou cette tête un peu trop excentrée de Marouane Fellaini à la 64e, mais personne n’est parvenu à enfiler l’aiguille.



Il est difficile de ne pas songer à ce qui aurait pu survenir si Hazard avait obtenu un coup franc devant le but français, sur une faute évidente que l’arbitre Andres Cunha a complètement manquée. La reprise vidéo n’a toutefois pas pu venir en aide à la Belgique dans ce genre de circonstances.