Gaviria signe une deuxième victoire d’étape au Tour de France

Joseph Wilson - Associated Press

Le Colombien Fernando Gaviria a remporté une deuxième victoire en quatre étapes depuis le début du Tour de France mardi, pendant que le champion olympique Greg Van Avermaet conservait le maillot jaune du meneur.



Dans un sprint, Gaviria a remporté de justesse l’étape longue de 195 km, entre La Baule et Sarzeau, devant le champion du monde Peter Sagan.



Âgé de 23 ans, Gaviria avait gagné la première étape, également devant Sagan, à ses débuts au Tour avec l’équipe Quick-Step.



Le champion en titre Chris Froome, qui a amorcé la journée avec un retard de 55 secondes, a complété la course dans le peloton principal, avec Van Avermaet.



La cinquième étape, longue de 204,5 km et accidentée, mènera les cyclistes de Lorient à Quimper mercredi.