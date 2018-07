Roger Federer remporte une autre victoire convaincante à Wimbledon

Roger Federer s’est encore une fois montré convaincant sur le court au moment d’amorcer la deuxième semaine d’activités à Wimbledon.

Le Suisse s’est qualifié pour la 16e fois pour les quarts de finale du tournoi anglais, son record qu’il améliore, en vertu d’une victoire de 6-0, 7-5, 6-4 face au Français Adrian Mannarino.

L’octuple champion a obtenu sa dernière victoire avec un maximum d’efficacité sur le court central, en particulier lors d’un premier set de 16 minutes, où le favori a perdu seulement cinq points.

Mannarino, 22e tête de série, est devenu le premier joueur à obtenir une balle de bris contre Federer depuis le début du tournoi, mais il n’a concrétisé aucune de ses quatre opportunités.

Federer a maintenant remporté 32 sets consécutifs à Wimbledon et il n’est plus qu’à une victoire en trois manches d’améliorer sa plus longue séquence du genre au All England Club. Il avait gagné 34 sets d’affilée entre la troisième ronde en 2005 et la finale de 2006.