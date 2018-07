L’Impact inscrit une quatrième victoire d’affilée

L’Impact a été récompensé pour sa patience, samedi, alors que la formation montréalaise a profité d’un doublé de Saphir Taïder en deuxième demie pour vaincre les Rapids du Colorado 2-1.



Les Rapids disputaient un troisième match en sept jours et semblaient être prêts à se contenter d’un nul de 0-0. Devant un bloc défensif bas comprenant neuf joueurs, l’offensive montréalaise a multiplié les assauts avant de voir Taïder percer la muraille des visiteurs à la 55e et la 56e minute de jeu.



Le doublé de Taïder, ses deuxième et troisième réussites de la saison, a permis à l’Impact (8-11-0) d’inscrire une quatrième victoire d’affilée.



La séquence du Bleu-blanc-noir sans accorder de but a été freinée à 419 minutes, quand Dominique Badji a offert une lueur d’espoir aux Rapids (4-11-3) en faisant bouger les cordages à la 78e minute de jeu sur la première véritable menace des visiteurs.



Les 16 030 spectateurs présents au stade Saputo ont vu l’Impact profiter d’un avantage de 68-32 au niveau du pourcentage de possession et de 21-2 au chapitre des tirs tentés.



Jukka Raitala a obtenu un premier départ pour l’Impact depuis le 2 juin puisque le défenseur central Rudy Camacho n’était pas en uniforme, blessé à un mollet.



L’Impact rendra visite au New York City FC mercredi, avant d’accueillir les Earthquakes de San Jose, samedi prochain.