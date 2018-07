Simona Halep s’incline devant Hsieh au 3e tour à Wimbledon

La favorite Simona Halep a été renversée 3-6, 6-4, 7-5 par la Taïwanaise Hsieh Su-Wei au troisième tour du tournoi de Wimbledon, samedi.

L’élimination de la Roumaine signifie qu’il ne reste plus qu’une des 10 premières têtes de série toujours en lice dans le tableau principal — la septième tête de série Karolina Pliskova.

Halep a servi pour le match à 5-3 au dernier set, et elle a disposé d’une balle de match lors du jeu suivant, mais la championne des Internationaux de tennis des États-Unis n’a pu en profiter pour fermer les livres.

Hsieh a sauvé une balle de match avec un revers gagnant, puis elle a remporté son jeu au service pour faire 5-5 et brisé Halep au jeu suivant. La no 1 mondiale a obtenu deux balles de bris supplémentaires à 6-5, mais elle n’a pu les convertir.

Cet affrontement a mis en scène 14 balles de bris — sept pour chaque joueuse —, dont cinq consécutives au début du premier set.

L’ex-finaliste Angelique Kerber a eu plus de chance et a atteint le quatrième tour sans être confrontée à la moindre balle de bris, dans une victoire sèche de 6-2, 6-4 contre la 18e tête de série Naomi Osaka. Kerber affrontera au prochain tour la Suissesse Belinda Bencic.

Du côté masculin, Rafael Nadal s’est assuré de demeurer no 1 mondial après avoir atteint le quatrième tour en prenant aisément la mesure de l’Australien âgé de 19 ans Alex de Minaur 6-1, 6-2, 6-4.

L’Espagnol n’a pas concédé un seul set depuis le début du tournoi. Face à de Minaur, il a été confronté à seulement trois balles de bris, et il les a toutes préservées. Il a également réussi pratiquement le double de coups gagnants par rapport à son adversaire, à 30-17.

Il s’agit du huitième passage de Nadal en huitièmes de finale au All England Club, où il a gagné deux de ses 17 titres majeurs en carrière. Il y a un an, l’Espagnol s’était incliné à ce stade-ci de la compétition.

Roger Federer et lui se sont échangé le premier rang du classement mondial six fois jusqu’ici cette saison, soit le plus souvent depuis les huit occasions en 1999.

Plus tôt samedi, Juan Martin del Potro a fait fi des sautes d’humeur de Benoît Paire pour remporter son match de troisième tour 6-4, 7-6 (4), 6-3.

Leur duel a été interrompu pendant environ 10 minutes, alors que Paire était confronté à une balle de bris à 4-3, afin de permettre au personnel médical de venir à la rescousse d’un spectateur victime d’un coup de chaleur. Lorsque le jeu a repris, Paire a sauvé une balle de bris en décochant un service gagnant. Il a éventuellement été brisé en effectuant un retour du revers dans le filet, permettant à l’Argentin de servir pour le match. Paire avait éliminé le Canadien Denis Shapovalov plus tôt cette semaine.

Frances Tiafoe a laissé filer une avance de deux sets avant de s’incliner 4-6, 4-6, 7-6 (3), 6-2, 6-1 devant le Russe Karen Khachanov. Il tentait de devenir le plus jeune tennisman américain à atteindre le quatrième tour à Wimbledon depuis Michael Chang en 1990.