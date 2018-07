Quoi surveiller à la Coupe du monde cette fin de semaine?

Suède-Angleterre (samedi, 10 h)

Ceux qui ont cru que l’élimination de l’Italie face à la Suède lors des qualifications de cette Coupe du monde 2018 n’était qu’un accident de parcours ravalent désormais leurs paroles. Les Suédois sont parvenus à obtenir leur billet pour les quarts de finale en jouant du soccer organisé tout au long du tournoi et en venant à bout d’équipes de bonne qualité, comme le Mexique et la Suisse. Ils feront face à une Angleterre au grand potentiel, avec son as buteur Harry Kane et sa confiance retrouvée en séance de tirs au but. Fait à noter, les deux équipes ont exactement la même fiche au terme des 23 affrontements auxquels ils ont participé au cours de leur histoire : 7 victoires, 9 matchs nuls et 7 défaites.