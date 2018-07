Venus Williams trébuche, Serena poursuit son parcours

Au tour de Venus Williams de passer à la trappe. L’Américaine est devenue la plus récente ancienne championne à subir l’élimination à Wimbledon.

Sa soeur Serena est toutefois toujours aussi redoutable, elle qui a relevé avec brio son test le plus difficile cette semaine.

Venus a été incapable de revenir de l’arrière pour inscrire une troisième victoire d’affilée, perdant face à la Néerlandaise Kiki Bertens, 20e tête de série, 6-2, 6-7 (5), 8-6 au troisième tour, vendredi.

« Juste à court de temps à la fin, a expliqué Venus. [Kiki Bertens] a très bien joué. Il faut gagner le dernier point et je n’y suis pas parvenue aujourd’hui. »

C’est la quatrième ancienne championne de Wimbledon chez les dames à se faire montrer la sortie, rejoignant ainsi Maria Sharapova, Petra Kvitova et la tenante du titre, Garbine Muguruza.

En conséquence, Serena est la seule joueuse encore en lice à avoir déjà gagné le tournoi. La septuple championne a surmonté une balle de bris à la première manche pour l’emporter aux dépens de Kristina Mladenovic 7-5, 7-6 (2).

Des têtes de série qui tombent

Venus avait réussi à combler un recul d’une manche à ses deux premiers matchs. Son élimination signifie que 8 des 10 premières têtes de série chez les dames ne sont plus dans le portrait avant la fin de la première semaine.

L’Américaine de 38 ans, finaliste l’an dernier, était la plus âgée au tableau féminin cette année.

Pour sa part, Serena a porté sa série victorieuse à 17 matchs à Wimbledon, en partie grâce à 13 as. Elle a raté le tournoi de l’année dernière alors qu’elle était enceinte.

Elle fera face à une autre maman au quatrième tour, lundi : la Russe Evgeniya Rodina, 120e au monde et issue des qualifications, qui a vaincu l’Américaine Madison Keys, 10e tête d’affiche.

« Serena est mon idole, a déclaré Rodina. Alors ce sera génial de jouer contre elle. »

Keys rattrapée

Keys a été incapable de concrétiser sa tentative de ralliement après avoir surmonté un déficit d’une manche et cédé deux bris, s’inclinant 7-5, 5-7, 6-4.

Keys, 10e tête de série, menait 5-2 à la première manche lorsque Rodina, 120e joueuse mondiale, a gagné les neuf jeux suivants et pris les devants 4-0 à la deuxième manche. Mais Keys a connu un sursaut d’énergie en gagnant les cinq jeux suivants pour créer l’égalité 1-1. Elle a ensuite réussi un autre bris pour faire 4-4 à la troisième manche, mais Rodina a immédiatement récupéré le bris et elle a concrétisé sa victoire sur son service.

Godina accède à la quatrième ronde d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Elle avait un palmarès de 0-15 en carrière contre des joueuses classées parmi le top 20 avant cette victoire.

Karolina Pliskova a pour sa part frôlé la défaite avant d’assurer son billet pour le quatrième tour pour une première fois grâce à sa victoire de 3-6, 7-6 (3), 6-1 contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu.

En déficit d’une manche et d’un bris, la Tchèque, 7e tête de série, a relevé son jeu et a profité d’une série d’erreurs de son adversaire pour renverser la situation.

L’Italienne Camila Giorgi a sauvé une balle de match et elle a eu raison de la Tchèque Katerina Siniakova 3-6, 7-6 (6), 6-2.

Auparavant, la Russe Ekaterina Makarova était devenue la première joueuse à se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle a vaincu la Tchèque Lucie Safarova 4-6, 6-4, 6-1.

Federer poursuit sa séquence

Chez les hommes, le Suisse Roger Federer a poursuivi son parcours sans encombre. Il a gagné 37 des 40 points sur sa première balle de service et il a prolongé à 29 manches sa séquence victorieuse à Wimbledon lorsqu’il a vaincu l’Allemand Jan-Lennard Struff, 64e joueur mondial, 6-3, 7-5, 6-2.

L’an dernier, Federer était devenu le premier joueur masculin depuis Bjorn Borg en 1976 à remporter le titre sans perdre une manche.

L’octuple champion et première tête de série a maintenant rendez-vous avec le Français Adrian Mannarino, qui a eu raison de Daniil Medvedev 6-4, 6-3, 4-6, 5-7, 6-3.

L’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série, a réussi une autre remontée en cinq manches pour se qualifier en vue du troisième tour du tournoi de Wimbledon.

Zverev a vaincu l’Américain Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-7 (0), 6-1, 6-2 à l’issue d’un match interrompu jeudi après la troisième manche.

Zverev avait aussi effacé des déficits de 2-1 à trois reprises pour accéder aux quarts de finale des Internationaux de France, sa meilleure performance en Grand Chelem.

Kevin Anderson, no 8, a par ailleurs défait l’Allemand Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-5, 7-5 après avoir perdu seulement huit de ses 61 points sur sa première balle de service.

Le Français Gaël Monfils a accédé au quatrième tour du tournoi de Wimbledon pour la première fois après avoir pris la mesure du demi-finaliste de l’an dernier, Sam Querrey, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2.

Après avoir accédé à la troisième ronde du tournoi anglais pour la septième fois, Monfils a finalement franchi une autre étape pour compléter son éventail complet de présences en huitièmes de finale en Grand Chelem.

Il avait atteint les demi-finales aux Internationaux de France en 2008 et aux Internationaux des États-Unis en 2016. Il a également été des quarts de finale en Australie en 2016.

Monfils, qui avait commis 13 fautes directes à la première manche, en a totalisé seulement huit autres par la suite et il n’a concédé qu’une balle de bris pour le restant du match.