La France passe en demi-finale de la Coupe du monde

La France est parvenue à se qualifier pour la demi-finale sans trop de peine vendredi en battant l’Uruguay 2 à 0, ce qui lui permet d’accéder au carré d’as de la Coupe du monde de la FIFA pour la première fois depuis 2006.



Un joli but du défenseur français Varane, les réflexes aiguisés d’Hugo Lloris et une bourde monumentale du gardien uruguayen auront marqué cet affrontement rythmé.



L’Uruguay a commencé le match du bon pied, y allant de quelques incursions dangereuses en zone adverse. Après avoir été prise à contre-pied dans les premières minutes, la France n’a toutefois pas tardé à reprendre le contrôle de la rencontre.



Les Bleus ont orchestré de belles pièces de jeu en milieu de terrain, mais ont été incapables de réaliser une passe décisive ou de décocher un tir au but pendant une bonne partie de la première demie.



Varane et Lloris s’imposent

On attendait surtout Mbappé, Griezmann ou Pogba, mais c’est finalement Raphaël Varane qui est parvenu à faire bouger les cordages sur le tout premier tir cadré de son équipe à la 40e minute de jeu. Le défenseur a surgi dans la surface de réparation pour rediriger un coup franc de la tête derrière Fernando Muslera.



Les deux équipes auraient pu rentrer au vestiaire à égalité, n’eût été le superbe arrêt réalisé par le gardien français Hugo Lloris quelques minutes plus tard sur une pièce de jeu semblable. L’Uruguayen Martín Cáceres a lui aussi redirigé un coup franc de la tête, mais le portier s’est étendu de tout son long pour écarter la menace.



Antoine Griezmann a ensuite doublé l’avance des siens à la 61e minute en décochant un puissant tir que le gardien de l’Uruguay n’est pas arrivé à maîtriser. Une coûteuse erreur qui a coupé les jambes de son équipe, laquelle n’est jamais parvenue à revenir dans le match.



La France prendra part à la demi-finale mardi prochain à 14 h. Elle affrontera le gagnant du match Brésil-Belgique présenté vendredi à 14 h.